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Юргену Клоппу исполнилось 50 лет

17.06.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп 16 июня отпраздновал 50-й день рождения.

Немецкий специалист начал тренерскую карьеру в «Майнце» в 2001 году.

С 2008-го по 2015-й возглавлял «Боруссию», став с дортмундцами 2-кратным чемпионом бундеслиги, 2-кратным обладателем Суперкубка Германии, обладателем Кубка Германии и финалистом Лиги чемпионов.

Главным тренером «Ливерпуля» Клопп работает с октября 2015 года, став с мерсисайдцами финалистом Лиги Европы и Кубка английской лиги.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп 16 июня отпраздновал 50-й день рождения.

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