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Агент Роналду сообщил «Реалу» о предложениях из АПЛ, Франции и Китая

17.06.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, как уже сообщалось, намерен сменить клуб.

По данным радиостанции Cadena Cope, Жорже Мендеш, агент 32-летнего португальца, уведомил руководство мадридцев о предложениях от английских, французских и китайских клубов.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако» готовы заплатить за Роналду 180 миллионов евро, тогда как опция выкупа составляет 1 миллиард.

Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, как уже сообщалось, намерен сменить клуб.

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