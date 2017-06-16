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Евробаскет-2017. Женщины. Беларусь против Словакии
17.06.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Евробаскет-2017
Женщины
Группа B
Словакия – Беларусь
17 июня, 13.30
Италия – Турция
17 июня, 21.30
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Группа В: Италия – 1-0, Турция – 1-0, Словакия – 0-1, Беларусь – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Евробаскет-2017 Женщины Группа B Словакия – Беларусь 17 июня, 13.30 Италия – Турция 17 июня, 21.30 Прямая трансляция – «Беларусь 5» Группа В: Италия – 1-0, Турция – 1-0, Словакия...
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