ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евробаскет-2017. Женщины. Беларусь против Словакии

17.06.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Евробаскет-2017

Женщины

Группа B

Словакия – Беларусь

17 июня, 13.30

Италия – Турция

17 июня, 21.30

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Группа В: Италия – 1-0, Турция – 1-0, Словакия – 0-1, Беларусь – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евробаскет-2017 Женщины Группа B Словакия – Беларусь 17 июня, 13.30 Италия – Турция 17 июня, 21.30 Прямая трансляция – «Беларусь 5» Группа В: Италия – 1-0, Турция – 1-0, Словакия...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Агент Роналду сообщил «Реалу» о предложениях из АПЛ, Франции и Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика