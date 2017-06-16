Сиваков перешел в «Амкар»

Защитник Михаил Сиваков, недавно расторгнувший контракт с , продолжит карьеру в «Амкаре».

29-летний белорус заключил с пермяками 2-летний контракт.

«Мы рады видеть Михаила в . Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов – как из числа российских игроков, так и легионеров.

Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже».

Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее», – сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.