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Сиваков перешел в «Амкар»
17.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Михаил Сиваков, недавно расторгнувший контракт с
29-летний белорус заключил с пермяками 2-летний контракт.
«Мы рады видеть Михаила в
Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже».
Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее», – сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.
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Защитник Михаил Сиваков, недавно расторгнувший контракт с «Оренбургом», продолжит карьеру в «Амкаре».
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