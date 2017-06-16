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Кубок конфедераций. Россия примет Новую Зеландию
17.06.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовом матче Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Новой Зеландией.
Кубок конфедераций
Группа А
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В стартовом матче Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Новой Зеландией.
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