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Кубок конфедераций. Россия примет Новую Зеландию

17.06.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Новой Зеландией.

Кубок конфедераций

Группа А

Россия – Новая Зеландия
Дата проведения
17 июня, 18.00, «Крестовский»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Календарь КК-2017

 
 
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В стартовом матче Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Новой Зеландией.

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