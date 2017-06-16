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Олег Сидоренков: «На сегодня задолженность «Нафтана» перед игроками и тренерами составляет пять месяцев»
17.06.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о проблемах клуба.
– Если не секрет, когда вы в последний раз получали зарплату?
– В марте нам перечислили совсем незначительные суммы. На сегодня задолженность клуба перед игроками и тренерами составляет пять месяцев.
– Извините, но кажется, что «Нафтан» может сняться с чемпионата после первого круга.
– Сегодня у клуба есть долги перед футболистами за 2014 год. Мы постоянно на карандаше у федерации. Есть много проблем, которые я не вправе озвучивать. Сегодня наша основная задача – просто сохранить клуб, чтобы хотя бы доиграть сезон до конца. Конечно, можно кричать, что «Нафтан» должен обыгрывать БАТЭ, «Шахтере» или брестское «Динамо», но сейчас мы с этими командами, как слон и Моська. Такова реальность, – сказал Сидоренков.
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Олег Сидоренков: «На сегодня задолженность «Нафтана» перед игроками и тренерами составляет пять месяцев»
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о проблемах клуба.
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