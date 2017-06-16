ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Сидоренков: «На сегодня задолженность «Нафтана» перед игроками и тренерами составляет пять месяцев»

17.06.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о проблемах клуба.

– Если не секрет, когда вы в последний раз получали зарплату?

– В марте нам перечислили совсем незначительные суммы. На сегодня задолженность клуба перед игроками и тренерами составляет пять месяцев.

– Извините, но кажется, что «Нафтан» может сняться с чемпионата после первого круга.

– Сегодня у клуба есть долги перед футболистами за 2014 год. Мы постоянно на карандаше у федерации. Есть много проблем, которые я не вправе озвучивать. Сегодня наша основная задача – просто сохранить клуб, чтобы хотя бы доиграть сезон до конца. Конечно, можно кричать, что «Нафтан» должен обыгрывать БАТЭ, «Шахтере» или брестское «Динамо», но сейчас мы с этими командами, как слон и Моська. Такова реальность, – сказал Сидоренков.

«Основная задача – хотя бы доиграть сезон до конца». «Нафтан» опять подает сигнал SOS

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок конфедераций. Россия примет Новую Зеландию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика