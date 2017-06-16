Олег Романцев: «В 1982-м году минское «Динамо» объективно было сильнейшей командой СССР»

Легендарный защитник и тренер московского «Спартака» Олег Романцев на специальной пресс-конференции, приуроченной к празднованию юбилея минского «Динамо», поделился воспоминаниями о выступлениях в чемпионате СССР.

– Вы неоднократно играли против минского «Динамо». Ваши воспоминания?

– Каждая игра без исключения была от ножа, было много борьбы, все были насыщены футболом. Тот матч 82-го года памятен мне, но на тот момент «Динамо» объективно было сильнейшей командой Советского Союза.

Мне помнится матч в первенстве первой лиги, тогда мы вели борьбу за выход в высшую лигу. Оба матча были определяющие — в Москве выиграли мы, в Минске — минчане. Но нам больше повезло. В 78-м, кажется, Минск тоже вышел в высшую лигу.

Минск изменился. Город, который был при советской власти, мне очень нравился. Я с удовольствием приехал на сегодняшний матч, – сказал Романцев.