|
The Times: у Конте есть разногласия с руководством «Челси», но в клубе уверены, что тренер продлит контракт
17.06.2017 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Челси» уверен, что главный тренер команды Антонио Конте останется в клубе.
Более того, руководство уверено, что итальянец подпишет новый контракт еще до начала сезона.
Несмотря на это, у тренера действительно присутствуют некоторые разногласия с менеджментом, утверждает The Times. Конте хочет получить больший контроль над работой клуба на трансферном рынке и ускорить приобретение необходимых ему игроков. Клуб же не намерен изменять своим принципам.
В «Челси» уверены, что все разногласия будут успешно преодолены, потому что на летние трансферы выделено 200 миллионов фунтов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
The Times: у Конте есть разногласия с руководством «Челси», но в клубе уверены, что тренер продлит контракт
«Челси» уверен, что главный тренер команды Антонио Конте останется в клубе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии