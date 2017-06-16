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The Times: у Конте есть разногласия с руководством «Челси», но в клубе уверены, что тренер продлит контракт

17.06.2017 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» уверен, что главный тренер команды Антонио Конте останется в клубе.

Более того, руководство уверено, что итальянец подпишет новый контракт еще до начала сезона.

Несмотря на это, у тренера действительно присутствуют некоторые разногласия с менеджментом, утверждает The Times. Конте хочет получить больший контроль над работой клуба на трансферном рынке и ускорить приобретение необходимых ему игроков. Клуб же не намерен изменять своим принципам.

В «Челси» уверены, что все разногласия будут успешно преодолены, потому что на летние трансферы выделено 200 миллионов фунтов.

 
 
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«Челси» уверен, что главный тренер команды Антонио Конте останется в клубе.

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