Эдуард Малофеев: «Благодарен президенту. Когда было гонение на меня, он спас меня, пригласил сборную тренировать»

Легендарный нападающий и тренер минского «Динамо» Эдуард Малофеев на специальной пресс-конференции, приуроченной к празднованию юбилея «бело-голубых», поделился воспоминаниями.

– Московский «Спартак» — мой первый клуб. Он взрастил меня. Я провел там два года, но выступал в основном за дубль. Помню, как после «Спартака» выбирал команду. В 1962 году минчане вылетали, но их оставили. Я пришел в конце 1962 года, была еще «Беларусь», а потом переименовали. С Вениамином Арзамасцевым мы, можно сказать, стояли у истоков вторичного создания «Динамо». Мы все остались здесь, вы понимаете, в чем дело?

Когда я заиграл в Минске, меня все звали. И здесь поддержка Петра Мироновича Машерова не позволила уехать. Он объяснил все прекрасно. Я очень благодарен и нынешнему президенту республики. Когда было гонение на меня, он спас меня, пригласил сборную тренировать.

Почему я встал на сторону Машерова? Он меня почему-то медвежонком звал. Он сказал: «Посмотри, в чем дело, сколько людей уходят в другие клубы! Это как оторвать кусочек от сердца. И ты опять и опять будешь уходить куда-то, отрывать кусочки от сердца?» Я благодарен ему, он очень образно описывал. Родина моя — Россия, а здесь попал в такую же нравственную республику. В Беларуси как и в России — одинаково. Нет никаких различий, – сказал Малофеев.