Пресс-служба брестского «Динамо» подтвердила, что клуб получил лицензию на участие в Лиге Европы

Брестское «Динамо» получило лицензию на участие в Лиге Европы.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова.

Напомним, брестское «Динамо» не имело лицензии на участие в Лиге Европы. АБФФ выдала лицензию только четырем белорусским клубам, в их число брестчане не попали. Причина в том, что нынешний клуб, который участвует в чемпионате (юридически), это не то «Динамо», что играло в сезоне-2016.

Несмотря на это, руководству брестчан удалось уладить все нюансы.

Ранее информацию о получении лицензии сообщил паблик «Футбол Беларуси | BL».