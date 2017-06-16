|
Пресс-служба брестского «Динамо» подтвердила, что клуб получил лицензию на участие в Лиге Европы
17.06.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» получило лицензию на участие в Лиге Европы.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова.
Напомним, брестское «Динамо» не имело лицензии на участие в Лиге Европы. АБФФ выдала лицензию только четырем белорусским клубам, в их число брестчане не попали. Причина в том, что нынешний клуб, который участвует в чемпионате (юридически), это не то «Динамо», что играло в сезоне-2016.
Несмотря на это, руководству брестчан удалось уладить все нюансы.
Ранее информацию о получении лицензии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» получило лицензию на участие в Лиге Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии