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Пресс-служба брестского «Динамо» подтвердила, что клуб получил лицензию на участие в Лиге Европы

17.06.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» получило лицензию на участие в Лиге Европы.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова.

Напомним, брестское «Динамо» не имело лицензии на участие в Лиге Европы. АБФФ выдала лицензию только четырем белорусским клубам, в их число брестчане не попали. Причина в том, что нынешний клуб, который участвует в чемпионате (юридически), это не то «Динамо», что играло в сезоне-2016.

Несмотря на это, руководству брестчан удалось уладить все нюансы.

Ранее информацию о получении лицензии сообщил паблик «Футбол Беларуси | BL».

 
 
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