Федор Черных: «БАТЭ пытался меня заполучить раза четыре, но каждый раз что-то не срасталось»

Литовский нападающий «Ягеллонии» Федор Черных рассказал, почему в свое время не случился переход в борисовский БАТЭ.

– БАТЭ пытался меня заполучить раза четыре, но каждый раз что-то не срасталось. Сам факт того, что борисовчане проявляли ко мне интерес – это большое дело. БАТЭ всегда забирает лучших белорусских футболистов и, кроме того, усиливается сильными иностранцами. В общем, я не знаю точно, почему не случился мой переход. В результате, я решился на переезд в Польшу, о чем не жалею.

- Выступления в Экстраклясе ты предпочел игре в Лиге чемпионов?

– Если честно, я на это не обращал внимания. Лига чемпионов – дело замечательное, но грустно, что сначала играешь на красивом европейском стадионе, а потом возвращаешься в Беларусь и играешь на старом и разваливающемся. В Польше другая ситуация – у вас новые красивые стадионы, а там есть только стадион БАТЭ, а потом долго-долго ничего... Даже у лидеров типа минского «Динамо» и «Шахтера» старые стадионы, – приводит слова Черных dogrywka24.pl .