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«ПСЖ» не отпустит Верратти в «Барселону» меньше, чем за 100 млн евро

17.06.2017 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Развивается ситуация с возможным переходом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти в «Барселону».

Футболист выразил желание покинуть клуб. Представители «Барселоны» уже общались со спортивным директором парижан Антеро Энрике по телефону.

Руководство «ПСЖ» не намерено отпускать Верратти меньше, чем за 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы предложить эту сумму.

 
 
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Развивается ситуация с возможным переходом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти в «Барселону».

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