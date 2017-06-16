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Товарищеский матч. Ветераны минского «Динамо» против «Спартака»

17.06.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в честь 90-летия минского «Динамо» на стадионе «Трактор» проходит матч динаовцев против ветеранов московского «Спартака»

Товарищеский матч

Динамо Минск – Спартак Москва 0:2 (первый тайм)

17 июня, 16.00

Голы: 0:1 – 15 Поляков, 0:2 – 20 Шавло.

Динамо:

Вратари: Курбыко, Сацункевич.

Защитники:  Боровский, Шишкин, Трухан, Штанюк, Павлючук, Лухвич, Лаврик.

Полузащитники: Румбутис, Пудышев, Зыгмантович, Журавель, Антонович, Орловский, Володенков, Метлицкий.

Нападающие:  Шалимо, Гуринович, Кондратьев, Сокол, Мархель, Чернявский.

Спартак: 

Вратари: Сметанин

Защитники: Ананко, Зенков, Букиевский, Горлукович, Мамедов, Хидиятуллин, Хлестов.

Полузащитники: Гаврилов, Поляков, Самохин, Шавло.

Нападающие:  Кужлев, Шмаров, Юран.

Прямая трансляция: Беларусь 5

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в честь 90-летия минского «Динамо» на стадионе «Трактор» проходит матч динаовцев против ветеранов московского «Спартака» Товарищеский матч Динамо Минск –...

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