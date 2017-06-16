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Наталья Трофимова: «Шанс есть. Главное, мы должны победить Турцию»
17.06.2017 16:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова поражение от Словакмм (59:68) в матче группового раунда чемпионата Европы.
– До середины третьей четверти команда контролировала игру, что случилось после этого?
– Надо принять во внимание три компонента: дали разыграться Жирковой, совершили много потерь и не забили сами.
– Психологически было сложно наверстывать упущенное?
– Естественно, догонять всегда тяжелее. Но на данный момент мы не настолько хороши, чтобы это сделать. В третьей и четвертой четвертях мы гнали-гнали, но с нашим процентом попаданий это нереально.
– Шесть потерь Бентли – производное того, что Алекс не хватило времени для сыгранности с партнерами?
– Не думаю. Алекс пытается организовать игру, однако у нас не все игроки так уж сильно хотят получать мяч. Отсюда и ошибки.
– Бентли снова вышла со скамейки. Почему?
– Мы так строим свою тактику. Специально оставляем ее на замену, потому что она обостряет игру команды, выходя со скамейки.
– Инкина выиграла борьбу у Филончик за место в составе?
– На данный момент мы считаем, что Яня нам больше поможет, чем Маша.
– Почему сегодня в стартовой пятерке вышла не Гаспер, а Кресс?
– Это связано с медицинскими показаниями Виктории.
– Если бы Лихтарович в концовке забила, был бы шанс спасти игру?
– Не хочу заниматься предположениями. Если бы Таня забила, на площадке сложилась бы совсем другая ситуация.
– В чем была самая большая проблема в соперничестве со сборной Словакии?
– Соперник хорошо сработал на подборах. К сожалению, в решающие минуты словачки подобрали много мячей под нашим щитом, что позволяло им атаковать с повторной попытки. Ну, и разыгралась Жиркова. Она или забивала сама, или здорово сбрасывала мяч партнерам.
– Остался ли шанс у нашей команды?
– Шанс есть. Главное, мы должны победить Турцию. И еще многое будет зависеть от итога матча турчанок с итальянками, – сказала Трофимова.
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Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова поражение от Словакмм (59:68) в матче группового раунда чемпионата Европы.
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