Наталья Трофимова: «Шанс есть. Главное, мы должны победить Турцию»

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова поражение от Словакмм (59:68) в матче группового раунда чемпионата Европы.

– До середины третьей четверти команда контролировала игру, что случилось после этого?

– Надо принять во внимание три компонента: дали разыграться Жирковой, совершили много потерь и не забили сами.

– Психологически было сложно наверстывать упущенное?

– Естественно, догонять всегда тяжелее. Но на данный момент мы не настолько хороши, чтобы это сделать. В третьей и четвертой четвертях мы гнали-гнали, но с нашим процентом попаданий это нереально.

– Шесть потерь Бентли – производное того, что Алекс не хватило времени для сыгранности с партнерами?

– Не думаю. Алекс пытается организовать игру, однако у нас не все игроки так уж сильно хотят получать мяч. Отсюда и ошибки.

– Бентли снова вышла со скамейки. Почему?

– Мы так строим свою тактику. Специально оставляем ее на замену, потому что она обостряет игру команды, выходя со скамейки.

– Инкина выиграла борьбу у Филончик за место в составе?

– На данный момент мы считаем, что Яня нам больше поможет, чем Маша.

– Почему сегодня в стартовой пятерке вышла не Гаспер, а Кресс?

– Это связано с медицинскими показаниями Виктории.

– Если бы Лихтарович в концовке забила, был бы шанс спасти игру?

– Не хочу заниматься предположениями. Если бы Таня забила, на площадке сложилась бы совсем другая ситуация.

– В чем была самая большая проблема в соперничестве со сборной Словакии?

– Соперник хорошо сработал на подборах. К сожалению, в решающие минуты словачки подобрали много мячей под нашим щитом, что позволяло им атаковать с повторной попытки. Ну, и разыгралась Жиркова. Она или забивала сама, или здорово сбрасывала мяч партнерам.

– Остался ли шанс у нашей команды?

– Шанс есть. Главное, мы должны победить Турцию. И еще многое будет зависеть от итога матча турчанок с итальянками, – сказала Трофимова.