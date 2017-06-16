ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сивцов сломал ногу и пропустит «Тур де Франс»

17.06.2017 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский велогонщик Bahrain-Merida Константин Сивцов пропустит «Тур де Франс» из-за перелома левой бедренной кости.

На 2-м этапе «Тура Словении» Сивцов упал во время спуска. Обследование в больнице обнаружило у него перелом, гонщику требуется срочная операция.

Сроки возвращения Сивцова к гонкам пока неизвестны.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский велогонщик Bahrain-Merida Константин Сивцов пропустит «Тур де Франс» из-за перелома левой бедренной кости.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Наталья Трофимова: «Шанс есть. Главное, мы должны победить Турцию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика