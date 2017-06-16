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Сивцов сломал ногу и пропустит «Тур де Франс»
17.06.2017 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский велогонщик Bahrain-Merida Константин Сивцов пропустит «Тур де Франс» из-за перелома левой бедренной кости.
На 2-м этапе «Тура Словении» Сивцов упал во время спуска. Обследование в больнице обнаружило у него перелом, гонщику требуется срочная операция.
Сроки возвращения Сивцова к гонкам пока неизвестны.
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Белорусский велогонщик Bahrain-Merida Константин Сивцов пропустит «Тур де Франс» из-за перелома левой бедренной кости.
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