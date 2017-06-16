Сергей Юран: «Большое спасибо президенту Беларуси. Видно, что футбол живет в стране»

Известный в прошлом футболист и участник сегодняшнего матча ветеранов «Динамо» – «Спартак» Сергей Юран поделился впечатлениями от празднования 90-летнего юбилея минского клуба.

– Большое спасибо президенту Беларуси. Видно, что футбол живет в стране, радует. Большое спасибо руководству «Динамо», все-таки юбилей клуба. Праздник такой. Мы приехали. Я получаю удовольствие и наслаждаюсь тем, что нахожусь в Беларуси. Минск очень изменился. Я не узнал город.

Я много с кем играл, кто сегодня на празднике. Это футбольный мир, футбольная атмосфера. В любом случае из сердца это не отнимаешь.

– Хочу заметить, что как же здорово Сергей Юран олицетворяет российско-белорусско-украинские связи.

– Но мы же славяне! Это должно быть :) Я сам из Луганская. И сейчас в Украине, к сожалению, такое происходит. Ну этого не должно быть… Мы же один народ, славяне. Нужно радоваться жизни, встречаться, обниматься. Выпить по бокалу пива или шампанского. Это же жизнь. Нужно получать удовольствие, – сказал Юран в эфире «Беларусь 5».