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Товарищеский матч. Ветераны минского «Динамо» сыграли вничью со «Спартаком»
17.06.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в честь 90-летия минского «Динамо» на стадионе «Трактор» проходит матч динаовцев против ветеранов московского «Спартака»
Товарищеский матч
Динамо Минск – Спартак Москва 3:3 (0:2, 3:1)
17 июня, 16.00
Голы: 0:1 - Поляков (13), 0:2 – Шавло (19, со штрафного), 1:2 – Зыгмантович (42), 1:3 – Юран (47), 2:3 – Мархель (57), 3:3 – Метлицкий (58)
Динамо:
Вратари: Курбыко, Сацункевич.
Защитники: Боровский, Шишкин, Трухан, Штанюк, Павлючук, Лухвич, Лаврик.
Полузащитники: Румбутис, Пудышев, Зыгмантович, Журавель, Антонович, Орловский, Володенков, Метлицкий.
Нападающие: Шалимо, Гуринович, Кондратьев, Сокол, Мархель, Чернявский.
Спартак:
Вратари: Сметанин
Защитники: Ананко, Зенков, Букиевский, Горлукович, Мамедов, Хидиятуллин, Хлестов.
Полузащитники: Гаврилов, Поляков, Самохин, Шавло.
Нападающие: Кужлев, Шмаров, Юран.
Прямая трансляция: Беларусь 5
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Сегодня в честь 90-летия минского «Динамо» на стадионе «Трактор» проходит матч динаовцев против ветеранов московского «Спартака» Товарищеский матч Динамо Минск –...
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