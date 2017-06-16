Андрей Климович: «Когда игрок «Ислочи» минут 30 валялся на газоне и в очередном эпизоде делает то же самое, хоть очевидно, что у него нет травмы, нервы сдадут у любого»

Голкипер минского «Динамо» Андрей Климович после домашней победы над «Ислочью» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата страны поделился эмоциями от игры, рассказал о своем дебюте в национальной команде и проблеме с отсутствием освещения на столичном «Трактор».

– На последних минутах всегда приятно побеждать. Эмоции только положительные, ведь ничейный счет при такой игре был бы очень обидным для нас результатом. «Ислочь» – команда с минусовым багажом очков, которая делает все возможное, чтобы выйти в положительный баланс, цепляется за каждый сантиметр поля и в связи с этим является весьма непростым соперником для любого клуба высшей лиги.

– Накал борьбы между полевыми игроками передается голкиперу?

– Все действия между полевыми футболистами очень четко ощущаются и во вратарской зоне, по крайней мере, эмоционально. Тем более, голкипер находиться в постоянном напряжении, ведь необходимо весь матч не терять концентрацию.

– В конце матча в вашей штрафной чуть не произошла потасовка.

– Просто когда, футболист «Ислочи» минут 30 игрового времени валялся на газоне и в очередном эпизоде делает то же самое, хоть очевидно, что у него нет повреждения, нервы сдадут у любого. И еще решение судьи добавить всего лишь 4 минуты при такой игре соперника вызывает большие вопросы, там, как минимум, минут 9 добавлять надо было.

– Сегодняшнюю игру «Ислочи» можно назвать антифутболом?

– Они с первой минуты матча стали тянуть время и конечно очень тяжело играть, когда соперник так действует. Тем более, поле было сухое, и мяч трудно по нему ходил. Да соперник много оборонялся, но мог и забить. Так что и со стороны «Ислочи» игра тоже была иногда интересная.

– Какие эмоции испытываете в связи со своим дебютам за сборную?

– Только положительные. Каждый футболист мечтает выступать на национальную команду своей страны. Впечатлений от первой игры море, но надо понимать, что это всего лишь один матч и теперь нужно усиленно работать, чтобы очередной раз получить вызов сборную.

– Ожидаете вызов на следующий сбор?

– Для начала мне надо хорошо играть. Дальше будет видно, чего я могу ожидать. Кого вызывать, кого не вызывать в сборную – это дело тренерского штаба.

– Тогда как можете оценить свою сегодняшнюю игру?

– Выиграли – хорошо. Оставил ворота сухими – здорово. Главное командный результат, а не индивидуальный.

– Сложно ли переключаться с выступления за сборную на дела клубные?

– Ничего сложного в этом нет. Тот же футбол, да и вдобавок тот же стадион.

– Публика на матчах сборной и на играх «Динамо» чем-то отличается?

– На сегодняшней игре атмосфера однозначно была поживее, чем на Беларусь – Новая Зеландия. Возможно, просто погода была лучше.

– Отсутствие освещения – это большая проблема стадиона «Трактор»?

– Это однозначно доставляет дискомфорт. Особенно последних минут 10 матча за сборную было тяжело играть. Сегодня же небо ясное и необходимости в освещение нет, – сказал Климович.