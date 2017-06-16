Хавбек Зломыслич перейдет в «Шахтер»

25-летний полузащитник из Боснии и Герцеговины Дамир Зломыслич перейдет в «Шахтер».

Последним клубом хавбека являлся «Широки Брег».

Сообщается, что у футболиста действующий до 2018 года контракт, поэтому «Шахтеру» будет необходимо выплатить компенсацию.

Портал Transfermarkt оценивает Зломыслича в 200 тысяч евро.

В данный момент футболист находится в расположении «горняков», где проходит медосмотр и улаживает прочие формальности, отмечает novi.ba .

Статистику Зломыслича, рост которого составляет 193 сантиметра, смотрите здесь .