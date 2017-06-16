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Хавбек Зломыслич перейдет в «Шахтер»

17.06.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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25-летний полузащитник из Боснии и Герцеговины Дамир Зломыслич перейдет в «Шахтер».

Последним клубом хавбека являлся «Широки Брег».

Сообщается, что у футболиста действующий до 2018 года контракт, поэтому «Шахтеру» будет необходимо выплатить компенсацию.

Портал Transfermarkt оценивает Зломыслича в 200 тысяч евро.

В данный момент футболист находится в расположении «горняков», где проходит медосмотр и улаживает прочие формальности, отмечает novi.ba.

Статистику Зломыслича, рост которого составляет 193 сантиметра, смотрите здесь.

 
 
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25-летний полузащитник из Боснии и Герцеговины Дамир Зломыслич перейдет в «Шахтер».

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