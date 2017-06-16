ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Пунтус: «Мы загнали себя в такую психологическую яму, что элементарно боимся играть в футбол»

17.06.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от «Витебска» (0:1) в рамках 12 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«Мы загнали себя в такую психологическую яму, что элементарно боимся играть в футбол. Да и не играли мы в него сегодня. Только, может, когда пропустили гол, были всплески и помыслы. Я в перерыве сказал подопечным, что играли как будто приехали в Витебск обороняться. Любыми путями отбиться, чтобы не пропустить. И даже не помышляем каким образом надо играть в футбол. Проблема в психологии. Ведь многие наши ребята пришли из первой лиги. И не имеют опыта.  Да, тренировки показывают, что они немножко другого уровня, чем сегодня предстали перед болельщиками в Витебске. Но повторюсь, к сожалению, они просто бояться играть в футбол. Ни остановить мяч толком не получается. Для этого им надо 3 касания. Ни выиграть столкновение – мы проигрываем в физических кондициях. Все в области психологии. Чтобы отсюда выбраться, то надо набрать какие-то очки, подняться с 14-го места. Но как набрать эти очки? Это еще вопрос – трудный, решаемый и разрешаемый. В общем, игра с «Днепром» покажет.

А разгромный счет мог быть только потому, что за две последние минуты у наших ворот было создано 4 момента. Все, кто понимает в футболе и играл, знают с чего так получилось. Да, в концовке мы полезли вперед всеми правдами и неправдами. Ковалевский начал играть центрального нападающего по его просьбе и по моему решению. Потому что я думал, а вдруг будет 1:1», – сказал Пунтус.

 

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от «Витебска» (0:1) в рамках 12 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Хавбек Зломыслич перейдет в «Шахтер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика