Юрий Пунтус: «Мы загнали себя в такую психологическую яму, что элементарно боимся играть в футбол»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от «Витебска» (0:1) в рамках 12 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«Мы загнали себя в такую психологическую яму, что элементарно боимся играть в футбол. Да и не играли мы в него сегодня. Только, может, когда пропустили гол, были всплески и помыслы. Я в перерыве сказал подопечным, что играли как будто приехали в Витебск обороняться. Любыми путями отбиться, чтобы не пропустить. И даже не помышляем каким образом надо играть в футбол. Проблема в психологии. Ведь многие наши ребята пришли из первой лиги. И не имеют опыта. Да, тренировки показывают, что они немножко другого уровня, чем сегодня предстали перед болельщиками в Витебске. Но повторюсь, к сожалению, они просто бояться играть в футбол. Ни остановить мяч толком не получается. Для этого им надо 3 касания. Ни выиграть столкновение – мы проигрываем в физических кондициях. Все в области психологии. Чтобы отсюда выбраться, то надо набрать какие-то очки, подняться с 14-го места. Но как набрать эти очки? Это еще вопрос – трудный, решаемый и разрешаемый. В общем, игра с «Днепром» покажет.

А разгромный счет мог быть только потому, что за две последние минуты у наших ворот было создано 4 момента. Все, кто понимает в футболе и играл, знают с чего так получилось. Да, в концовке мы полезли вперед всеми правдами и неправдами. Ковалевский начал играть центрального нападающего по его просьбе и по моему решению. Потому что я думал, а вдруг будет 1:1», – сказал Пунтус.