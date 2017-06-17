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Евробаскет-2017. Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в плей-офф

17.06.2017 23:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче группы «В» Турция победила команду Италии (54:53). Таким образом, сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы и останется на последнем месте в группе.

Наша команда проиграла в первых двух матчах турнира.

19 июня подопечные Натальи Трофимовой проведут заключительный матч на Евробаскете. Игра с Турцией начнется в 16.00.

Группа «В»: Турция – 4 (2), Италия – 3 (2), Словакия – 3 (2), БЕЛАРУСЬ – 2 (2).

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В матче группы «В» Турция победила команду Италии (54:53).

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