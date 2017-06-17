ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске

17.06.2017 20:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В этом году футбольному клубу "Динамо" исполняется ровно 90 лет. Круглую дату решили отметить на стадионе "Трактор" поединком с принципиальным некогда соперником — "Спартаком" из Москвы.

"Золотой состав" минской дружины 35 лет назад именно в матче с красно-белыми вышел победителем и обладателем чемпионского титула в Советском Союзе.

Корреспондент Sputnik отправился на матч, чтобы увидеть, как играют легенды отечественного футбола. В честь круглых дат вход на стадион был свободным для всех желающих.

Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перед стартом матча ветераны футбола сделали совместное фото на память

Матч еще не успел начаться, а трибуны облетела радостная новость — у вратаря "Динамо" Юрия Курбыко родился внук. За 8 минут до старта ответственного поединка может родиться только будущий футболист. Для Юрия Курбыко этот день несомненно стал двойным праздником, с чем его поздравили трибуны.

Играть предстояло два тайма по 30 минут. Таков формат подобных встреч во всем мире. И первые десять минут прошли под полную диктовку спартаковцев, которые навязали позиционную борьбу у ворот бело-голубых в своем фирменном стиле мелкого паса.

Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Игроки "Спартака" Сергей Поляков и Валерий Шмаров празднуют первый забитый мяч

В футболе по-прежнему работает старое правило, если ты не забиваешь, то забивают тебе. Счет в матче на 13-й минуте открыл девятнадцатый номер "Спартака" Евгений Поляков. Прошло еще шесть минут, и со штрафного отличился феноменальный Сергей Шавло. Именно он 35 лет назад заставил нервничать фанатов минчан. Когда по ходу матча "Динамо" вел с комфортным счетом 4:1, Сергей Шавло буквально за короткий отрывок времени сократил двумя голами преимущество до минимального. Правда, в тот раз "Динамо" уже ничто не могло остановить перед заветным чемпионством.

Трибуны при счете 2:0 стали активно требовать от бело-голубых реванша и скандировали — "Динамо" нужен гол! Но счет на табло до перерыва не изменился.

Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Группа Litesound в перерыве мачта исполняет песню, посвященную "Динамо"

Перед фанатами в перерыве выступили группа Litesound и рэпер Lil'Fil. Музыканты являются фанатами минской дружины и посвятили любимым спортсменам песни.

Игра бело-голубых после перерыва заметно оживилась. Не везло только с точностью ударов. На 40-й минуте девятнадцатый номер "Динамо" Сергей Мархель мог дважды забить, но надежно сыграл вратарь москвичей.

Усилия белорусских футболистов были награждены уже через минуту, когда размочить счет смог шестой номер Андрей Зыгмантович.

Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Трибуна стадиона "Трактор" во время матча ветеранов

Ответ "Спартака" не заставил себя долго ждать, и уже на 47-ой минуте счет стал неприличным — 3:1. Сергей Юран хоть и не показал своей скорости, но ноги явно помнили, как забиваются мячи.

Минчане очень хотели отыграться, и казалось, что это уже свершилось, но судьи на 52-й минуте констатировали, что мяч забит из положения вне игры. На 54-й минуте вратарь "Спартака" Андрей Сметанин получил желтую карточку за то, что в игре "один на один" уложил на газон Виталия Володенкова.

Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сметанин фолит на Володенкове

Сергей Мархель на 57-й минуте положил конец досадным промахам и сократил отрыв до одного мяча. После этого динамовцы, которые выглядели свежее своих оппонентов, начали активнее атаковать, явно желая не остаться в числе проигравших. Усилия "Динамо" были оправданы, и на 58-й минуте матча Сергей Метлицкий точным ударом сравнял счет в игре.

Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Обязательное послематчевое рукопожатие

Звезды футбола явно вошли во вкус и хотели выяснить, кто же сегодня был лучшим на поле. Решено было провести серию послематчевых пенальти. В этот раз фортуна была на стороне "Спартака", и со счетом 5:3 по пенальти красно-белые вышли из дуэли победителями.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный футбольный клуб "Динамо" в честь своего юбилея сыграл матч ветеранов с московским "Спартаком".

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Климович: «Когда игрок «Ислочи» минут 30 валялся на газоне и в очередном эпизоде делает то же самое, хоть очевидно, что у него нет травмы, нервы сдадут у любого»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика