В этом году футбольному клубу "Динамо" исполняется ровно 90 лет. Круглую дату решили отметить на стадионе "Трактор" поединком с принципиальным некогда соперником — "Спартаком" из Москвы.

"Золотой состав" минской дружины 35 лет назад именно в матче с красно-белыми вышел победителем и обладателем чемпионского титула в Советском Союзе.

Корреспондент Sputnik отправился на матч, чтобы увидеть, как играют легенды отечественного футбола. В честь круглых дат вход на стадион был свободным для всех желающих.



© Sputnik / Виктор Толочко Перед стартом матча ветераны футбола сделали совместное фото на память

Матч еще не успел начаться, а трибуны облетела радостная новость — у вратаря "Динамо" Юрия Курбыко родился внук. За 8 минут до старта ответственного поединка может родиться только будущий футболист. Для Юрия Курбыко этот день несомненно стал двойным праздником, с чем его поздравили трибуны.

Играть предстояло два тайма по 30 минут. Таков формат подобных встреч во всем мире. И первые десять минут прошли под полную диктовку спартаковцев, которые навязали позиционную борьбу у ворот бело-голубых в своем фирменном стиле мелкого паса.



© Sputnik / Виктор Толочко Игроки "Спартака" Сергей Поляков и Валерий Шмаров празднуют первый забитый мяч

В футболе по-прежнему работает старое правило, если ты не забиваешь, то забивают тебе. Счет в матче на 13-й минуте открыл девятнадцатый номер "Спартака" Евгений Поляков. Прошло еще шесть минут, и со штрафного отличился феноменальный Сергей Шавло. Именно он 35 лет назад заставил нервничать фанатов минчан. Когда по ходу матча "Динамо" вел с комфортным счетом 4:1, Сергей Шавло буквально за короткий отрывок времени сократил двумя голами преимущество до минимального. Правда, в тот раз "Динамо" уже ничто не могло остановить перед заветным чемпионством.

Трибуны при счете 2:0 стали активно требовать от бело-голубых реванша и скандировали — "Динамо" нужен гол! Но счет на табло до перерыва не изменился.



© Sputnik / Виктор Толочко Группа Litesound в перерыве мачта исполняет песню, посвященную "Динамо"

Перед фанатами в перерыве выступили группа Litesound и рэпер Lil'Fil. Музыканты являются фанатами минской дружины и посвятили любимым спортсменам песни.

Игра бело-голубых после перерыва заметно оживилась. Не везло только с точностью ударов. На 40-й минуте девятнадцатый номер "Динамо" Сергей Мархель мог дважды забить, но надежно сыграл вратарь москвичей.

Усилия белорусских футболистов были награждены уже через минуту, когда размочить счет смог шестой номер Андрей Зыгмантович.



© Sputnik / Виктор Толочко Трибуна стадиона "Трактор" во время матча ветеранов

Ответ "Спартака" не заставил себя долго ждать, и уже на 47-ой минуте счет стал неприличным — 3:1. Сергей Юран хоть и не показал своей скорости, но ноги явно помнили, как забиваются мячи.

Минчане очень хотели отыграться, и казалось, что это уже свершилось, но судьи на 52-й минуте констатировали, что мяч забит из положения вне игры. На 54-й минуте вратарь "Спартака" Андрей Сметанин получил желтую карточку за то, что в игре "один на один" уложил на газон Виталия Володенкова.



© Sputnik / Виктор Толочко Сметанин фолит на Володенкове

Сергей Мархель на 57-й минуте положил конец досадным промахам и сократил отрыв до одного мяча. После этого динамовцы, которые выглядели свежее своих оппонентов, начали активнее атаковать, явно желая не остаться в числе проигравших. Усилия "Динамо" были оправданы, и на 58-й минуте матча Сергей Метлицкий точным ударом сравнял счет в игре.



© Sputnik / Виктор Толочко Обязательное послематчевое рукопожатие

Звезды футбола явно вошли во вкус и хотели выяснить, кто же сегодня был лучшим на поле. Решено было провести серию послематчевых пенальти. В этот раз фортуна была на стороне "Спартака", и со счетом 5:3 по пенальти красно-белые вышли из дуэли победителями.