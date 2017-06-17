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Наталья Кочанова: «Заработок тренеров 60 долларов? Ну что поделать, такая зарплата»

18.06.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова на встрече с жителями Витебской области прокомментировала низкую зарплату детских тренеров в стране.

«Зарплата спортивных тренеров 60$? Ну что поделать, такая зарплата!» – сказала Кочанова, передает «Радыё Свабода».

Напомним, ранее Кочанова, занимая должность вице-премьера, уже комментировала зарплаты детских тренеров в Беларуси.

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Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова на встрече с жителями Витебской области прокомментировала низкую зарплату детских тренеров в стране.

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