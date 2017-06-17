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Сергей Ковалев проиграл Андрэ Уорду техническим нокаутом в реванше

18.06.2017 07:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Лас-Вегасе (США) прошел бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андрэ Уордом (США) и экс-чемпионом Сергеем Ковалевым (Россия).

В восьмом раунде Уорд попал справа и потряс Ковалева. Уорд набросился на противника и нанес несколько ударов по корпусу, некоторые из которых пришлись ниже пояса оппонента. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Уорда техническим нокаутом в восьмом раунде.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию поединка: Ковалев победил Уорда в реванше

Напомним, что боксеры проводили матч-реванш. 19 ноября 2016 года Уорд по итогам 12 раундов победил Ковалева единогласным решением судей.

 

 

 
 
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Сегодня в Лас-Вегасе (США) прошел бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андрэ Уордом (США) и экс-чемпионом Сергеем Ковалевым (Россия).

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