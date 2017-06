Сергей Ковалев проиграл Андрэ Уорду техническим нокаутом в реванше

Сегодня в Лас-Вегасе (США) прошел бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андрэ Уордом (США) и экс-чемпионом (Россия).

В восьмом раунде Уорд попал справа и потряс Ковалева. Уорд набросился на противника и нанес несколько ударов по корпусу, некоторые из которых пришлись ниже пояса оппонента. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Уорда техническим нокаутом в восьмом раунде.