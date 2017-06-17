Президент «Милана»: «Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!»

Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я потратил 800 млн евро на приобретение клуба. Продав Доннарумму за 40 млн евро, мы не станем богаче. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона!» — сказал Йонхонг.

Ранее директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с клубом.