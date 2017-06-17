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Президент «Милана»: «Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!»
18.06.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой.
«Я потратил 800 млн евро на приобретение клуба. Продав Доннарумму за 40 млн евро, мы не станем богаче. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона!» — сказал Йонхонг.
Ранее директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с клубом.
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Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой.
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