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Президент «Милана»: «Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!»

18.06.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я потратил 800 млн евро на приобретение клуба. Продав Доннарумму за 40 млн евро, мы не станем богаче. Он будет сидеть на трибунах до конца сезона!» — сказал Йонхонг.

Ранее директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с клубом.

 
 
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Президент «Милана» Ли Йонхонг высказался по поводу ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой.

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