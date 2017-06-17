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Квалификация ЧМ-2018. Беларусь сыграет с Сербией

18.06.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси в Минске примет команду Сербии. Матч для нашей команды не имеет турнирного значения. Ранее подопечные Юрия Шевцова досрочно завоевали путевку на чемпионат мира.

Квалификация ЧМ-2018

Мужчины

Группа 2

Беларусь – Сербия 

18 июня, 16.00, «Уручье»

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Таблица группы: Беларусь – 7 очков (5 матчей), Сербия – 7 (5), Румыния – 4 (5), Польша – 2 (5).

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси в Минске примет команду Сербии.

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