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Квалификация ЧМ-2018. Беларусь сыграет с Сербией
18.06.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси в Минске примет команду Сербии. Матч для нашей команды не имеет турнирного значения. Ранее подопечные Юрия Шевцова досрочно завоевали путевку на чемпионат мира.
Квалификация ЧМ-2018
Мужчины
Группа 2
Беларусь – Сербия
18 июня, 16.00, «Уручье»
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Таблица группы: Беларусь – 7 очков (5 матчей), Сербия – 7 (5), Румыния – 4 (5), Польша – 2 (5).
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Сегодня в рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси в Минске примет команду Сербии.
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