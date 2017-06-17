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Евробаскет 2017: Беларусь мимо плей-оффа

18.06.2017 11:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Беларуси, проигравшая в первых двух матчах турнира, с победой Турции над итальянками в матче группы В лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы.

Результаты матчей субботы:

  • Группа А Испания — Украина — 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11),
  • Группа А Чехия — Венгрия — 70:74 (20:24, 18:14, 12:17, 20:19),
  • Группа В Италия — Турция — 53:54 (17:12, 13:18, 12:15, 11:9),
  • Группа В Словакия — Беларусь — 68:59 (15:16, 17:17, 19:11, 17:15),
  • Группа D Черногория — Латвия — 55:76 (23:15, 14:23, 12:14, 6:24).
  • Группа С Франция  - Сербия  - 73:57 (15:19, 18:15, 19:9, 21:14).

Турнирное положение группы В:

  • Турция — 4 (2),
  • Италия — 3 (2),
  • Словакия — 3 (2),
  • Беларусь — 2 (2).

В заключительном матче турнира 19 июня сборная Беларуси сыграет с турчанками. Матч начнется в 16.00, но для белорусской сборной он уже ничего не решит.

Формат Евробаскета с нынешнего года изменен. Вместо двух групповых раундов теперь будет лишь один. Победители каждой из четырех групп выйдут в четвертьфинал напрямую, а команды, занявшие вторые и третьи места, сразятся за путевки в эту стадию в дополнительном раунде на вылет. Групповой этап и матчи за попадание в четвертьфинал пройдут в Праге и Градец-Кралове. Все остальные игры плей-офф состоятся в столице Чехии.

На чемпионат мира, который пройдет в сентябре 2018 года в Испании, выйдут пять лучших сборных по итогам чемпионата Европы без учета результата хозяек турнира — испанок.

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня сборная Беларуси в заключительном матче турнира сыграет с турчанками, но эта встреча уже никак не повлияет на расклад турнирной таблицы.

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