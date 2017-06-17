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Футбольные матчи могут сократить до 60 минут чистого времени
18.06.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, занимающаяся регулированием правил игры в футбол) разработал новую стратегию под названием «Play Fair!» («Играй честно!»), направленную на повышение зрелищности футбольных матчей.
Предлагается, в частности,
Кроме того, IFAB предлагает назначать пенальти вместо свободного удара в случаях, когда вратарь берет мяч в руки в штрафной площади после паса ногой от своего игрока.
Еще одна из идей — удалять футболиста, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.
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IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, занимающаяся регулированием правил игры в футбол) разработал новую стратегию под названием «Play Fair!»...
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