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В первом матче после декрета Азаренко сыграет с Одзаки
18.06.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Прошла жеребьевка турнира на Мальорке, где экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вернется в тур после рождения сына Лео.
В своем первом матче после прошлогоднего «Ролан Гаррос» Азаренко сыграет с японкой Рисой Одзаки.
Кроме того, на этом турнире после травмы вернется немка Сабин Лисицки. Ее соперницей станет пятая сеяная голландка Кики Бертенс.
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Прошла жеребьевка турнира на Мальорке, где экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вернется в тур после рождения сына Лео.
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