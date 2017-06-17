В первом матче после декрета Азаренко сыграет с Одзаки

Прошла жеребьевка турнира на Мальорке, где экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вернется в тур после рождения сына Лео.

В своем первом матче после прошлогоднего «Ролан Гаррос» Азаренко сыграет с японкой Рисой Одзаки.

Кроме того, на этом турнире после травмы вернется немка Сабин Лисицки. Ее соперницей станет пятая сеяная голландка Кики Бертенс.

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