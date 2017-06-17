Алексей Шевченко: «Скривенсу должны денег в «Динамо» и обещают все отдать, если он заключит новое соглашение»

Российский специалист Алексей Шевченко рассказал о ситуации с вратарем минского «Динамо» Беном Скривенсом.

«До сих пор сохраняется непонятная ситуация с вратарем «Салавата Юлаева» Никласом Сведбергом. Сам он признается, что у него есть чувство, будто уфимцы выкупят его контракт, хотя у него еще год соглашения. В клубе ничего не говорят, а главный тренер Эркка Вестерлунд считает, что у Сведберга есть предложения из-за океана, но если нет, то он не против работать с ним дальше.

Молчит и Леонид Вайсфельд. Известно, что клуб очень сильно интересуется Беном Скривенсом, который в прошлом сезоне не раз выручил минское «Динамо». Но у того своя проблема. Вроде бы ему должны денег в бывшем клубе и обещают все отдать, если он заключит новое соглашение. Не гарантирую, что это правда, но о таких сделках в других командах КХЛ я наслышан.

Но почему бы не оставить Сведберга? Да, в последние два сезона он играл не сказать, чтобы очень хорошо, но два года назад собрался в плей-офф, а в прошлом году у него не было шансов с такой-то защитой. Если наладить оборону, то, мне кажется, что он будет допускать гораздо меньше ляпов», – сказал Шевченко.