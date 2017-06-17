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Средняя посещаемость матчей 12-го тура чемпионата Беларуси составила 1700 зрителей

18.06.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость матчей 12-го тура чемпионата Беларуси составила 1700 зрителей.

Худший результат был показан лишь по итогам 4-го тура – 1611.

Наибольший интерес вызвали поединки «Днепр» – «Шахтер» (3200) и «Витебск» – «Славия» (3150).

Меньше всего интереса вызвали у аудитории противостояния «Нафтан» – БАТЭ (700) и «Городея» – «Гомель» (900).

Остальные матчи собрали на трибунах следующее количество зрителей: «Динамо» Минск – «Ислочь» (1300), «Крумкачы» – «Слуцк» (1150), «Неман» – «Минск» (1900) и «Торпедо» – «Динамо» Брест (1300).

После 12-ти туров самыми посещаемыми командами остаются БАТЭ (5611), брестское «Динамо» (5474) и «Гомель» (4033). Меньше тысячи болельщиков в среднем приходят на домашние игры «Минска» (717), «Ислочи» (574) и «Нафтана» (441).

Средняя посещаемость матчей 12-го тура чемпионата Беларуси составила 1700 зрителей

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Средняя посещаемость матчей 12-го тура чемпионата Беларуси составила 1700 зрителей.

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