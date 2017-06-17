Юрий Шевцов: «Завершили квалификацию на первом месте. А в остальном… Крови нам этот отборочный цикл попил»

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов после ничьей с сербами (27:27) сказал, что рад первому месту в группе и выходу команды на чемпионат Европы.

– Довольны, что вышли на чемпионат Европы. То, что удалось сделать это с первого места, — еще более почетно. Это заслуга не только игроков и тренерского штаба, но и всего белорусского гандбола. Это общий успех.

Что касается игры с сербами, на нее было довольно тяжело мотивировать ребят. Главное, что я сказал, — нельзя обманывать своих болельщиков. Считаю, мы не подвели зрителей. Молодежь особенно рвалась в бой, из-за этого допускала некоторые ошибки. Тем не менее, ничья принесла нам первое место в группе.

– Чем эта квалификация отличалась от других?

– Мы завершили ее на первом месте. А в остальном… Крови нам этот отборочный цикл попил. Мы стартовали неудачно. Были пессимистично настроенные журналисты, задававшие вопрос после поражения от румын: это все? Но, думаю, у нас растет хорошая молодая команда.

– Это первый цикл без Сергея Рутенко…

– С удовольствием увидел бы его на площадке и сегодня. Знаю, что его опыт принес бы несколько важных голов в трудную минуту. Но все мы стареем. Сейчас скажу, что эту потерю мы компенсировали некоторыми игроками, а также прикрыли ее в тактическом плане. Думаю, мы сделали за этот цикл шаг вперед. Кроме того, нам очень не хватало Никуленкова. Но и с этой потерей мы справились.

– Что тяжелее: играть сейчас против Цветковича-тренера или раньше против Цветковича-игрока?

– Тогда он меня обыгрывал. На ЧМ-1986 мы проиграли провально… Но не могу сказать, что сегодня я его обыгрываю. Так что тяжело ответить на этот вопрос.

– Как вам удалось преобразить Артура Карвацкого?

– Это не мне удалось, а ему удалось. Я верю в игрока. Но я знаю, какой у него характер. Я ему доверяю, и у нас есть взаимопонимание. В него очень много работы вложил СКА. И сколько бы меня не критиковали за правило левши — оно работает. Плохо ли, медленно ли… Эффект есть. Я рад, что Артур провел такой матч, показал, что умеет играть в гандбол, – сказал Шевцов.