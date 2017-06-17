Главный тренер Сербии: «Рад, что две братские команды квалифицировались на чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Сербии Йовица Цветкович после ничьей с белорусами (27:27) порадовался, что обе команды квалифицировались на чемпионат Европы-2018.

– Доволен и тем, как сыграла моя команда, и достигнутым результатом. С белорусами было очень тяжело играть — особенно с учетом того, что встреча проходила на их площадке. Очень хорошая команда. И я рад, что две братские команды квалифицировались на чемпионат Европы. Надеюсь, сыграем в финале.

– Рассчитывали ли изначально квалифицироваться на ЧЕ-2018?

– У нас было много молодых игроков, состав был не очень стабильный. Думаю, многие рассматривали нас как аутсайдеров группы. Но у нас получилось организовать хорошую игру и поднять общий уровень команды. Моя же задача как тренера полностью раскрыть потенциал команды.

– Как решали проблему с отсутствием нескольких важных игроков в этом матче?

– Действительно, в конце этой недели у нас появилась проблема с составом — трое игроков основы оказались травмированы. Плюс Растко Стойкович… Но наша основная задача — поднимать общий уровень команды. Мы не должны зависеть от отдельных игроков. Мы должны быть сильны коллективом.

– Несмотря на незавидные финансовые условия в национальных чемпионатах балканских стран, их сборные держат высокую планку на уровне сборных. Как это удается?

– В первую очередь потому, что на территории экс-Югославии действительно обожают гандбол, и имеющиеся традиции передаются из поколения в поколение. Если же брать конкретно Сербию, то мы столкнулись с проблемой: мы не можем достигнуть тех результатов, которых мы достигали прежде. Тем не менее, спорт сам по себе становится более популярным и востребованным в нашей стране. Поэтому появляются звезды вроде Джоковича в теннисе. Поэтому, надеюсь, и гандбол будет развиваться, – сказал тренер.