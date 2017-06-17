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Евролига. Женщины. Беларусь проиграла Финляндии
18.06.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Евролига
Женщины
Минск
Беларусь – Финляндия – 0:3 (21:25, 23:25, 25:27)
18 июня, 18.00, «Чижовка-Арена» (малый зал)
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Австрия – Албания – 3:1 (25:16, 25:16, 18:25, 25:23)
18 июня, 15:30
Группа «А»: Финляндия – 18 (6), Беларусь – 9 (6), Албания – 6 (6), Австрия – 3 (6).
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Евролига Женщины Минск Беларусь – Финляндия – 0:3 (21:25, 23:25, 25:27) 18 июня, 18.00, «Чижовка-Арена» (малый зал) Прямая трансляция: «Беларусь 5» Австрия – Албания – 3:1 (25:16, 25:16,...
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