ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итальянские фанаты забросали Доннарумму фальшивыми долларами на Евро U-21

18.06.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Фанаты молодежной сборной Италии во время матча Евро-2017 (U-21) с Данией провели акцию протеста против вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Болельщики забросали 18-летнего голкипера фальшивыми долларами. Судье пришлось на несколько минут прервать игру, чтобы убрать посторонние предметы с поля.

Кроме того, итальянские болельщики на протяжении первого тайма оскорбляли Доннарумму, а за его воротами был растянут баннер: «Долларумма».

Напомним, что воспитанник «Милана», неоднократно целовавший эмблему клуба, на этой неделе отказался продлевать контракт (клуб предлагал ему 25 миллионов евро за 5 лет) и покинет команду. Миланцы не намерены отпускать Доннарумму этим летом. Скорее всего, он уйдет после сезона вне игры.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фанаты молодежной сборной Италии во время матча Евро-2017 (U-21) с Данией провели акцию протеста против вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика