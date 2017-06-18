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Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

18.06.2017 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

32-летний португалец попросил своего агента Жорже Мендеша сделать все возможное для оформления трансфера в «МЮ».

«ПСЖ» готов потратить любую сумму на приобретение Роналду, но ключевое значение будет иметь желание игрока.

Напомним, что Роналду выступал «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 года, выиграв с клубом 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и три чемпионата Англии.

Кроме того, первый «Золотой мяч» португалец взял в составе английской команды.

Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

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