Флорентино Перес останется президентом «Реала» до 2021 года

Флорентино Перес продолжит занимать пост президента «Реала» до 2021 года.

Полномочия 70-летнего функционера вновь продлены на безальтернативной основе — других кандидатов на эту должность не оказалось в третий раз подряд.

Ранее Перес выигрывал выборы в 2000 году, а потом – в 2009-м. При нем «Реал» трижды побеждал в Лиге чемпионов.