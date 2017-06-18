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Флорентино Перес останется президентом «Реала» до 2021 года
19.06.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Флорентино Перес продолжит занимать пост президента «Реала» до 2021 года.
Полномочия 70-летнего функционера вновь продлены на безальтернативной основе — других кандидатов на эту должность не оказалось в третий раз подряд.
Ранее Перес выигрывал выборы в 2000 году, а потом – в 2009-м. При нем «Реал» трижды побеждал в Лиге чемпионов.
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Флорентино Перес продолжит занимать пост президента «Реала» до 2021 года.
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