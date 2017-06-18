Мино Райола о непродлении контракта Доннаруммы с «Миланом»: «Деньги здесь ни при чем. Нам угрожали»

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал, почему игрок отказался продлевать контракт с клубом. Через год 18-летний голкипер может стать свободным агентом.

«Ситуация становилась слишком вопиющей и враждебной, другого пути не было. Мы приняли решение, которое не хотели принимать. Деньги здесь ни при чем. Нам угрожали. В адрес семьи Доннаруммы поступали угрозы о том, что он больше не будет играть, угрожали также смертью. Но угрозами удержать игрока нельзя.

Теперь он реально рискует пропустить сезон. Это кажется невероятным, учитывая его высокое мастерство, но ситуация перерастает в травлю.

О деньгах или отступных мы даже не вели речь, поскольку нам не позволили зайти так далеко – такие вещи проговаривают, когда переговоры завершены на 95 процентов.

Доннарумма был готов подписать новый контракт, у него не было по этому поводу никаких сомнений. Но в создавшейся ситуации мы были вынуждены свернуть переговоры», — сказал Райола.