Лига чемпионов. Сегодня БАТЭ узнает соперника во втором квалификационном раунде сезона 2017/18

Сегодня состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Беларусь в этом турнире представляет борисовский БАТЭ, который начнет свой путь со второго квалификационного раунда, где окажется в числе сеяных.

Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 11 и 12 июля, ответные – 18 и 19 июля.

Жеребьевка начнется в 13.00 по белорусскому времени.