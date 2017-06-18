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Лига чемпионов. Сегодня БАТЭ узнает соперника во втором квалификационном раунде сезона 2017/18

19.06.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Беларусь в этом турнире представляет борисовский БАТЭ, который начнет свой путь со второго квалификационного раунда, где окажется в числе сеяных.

Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 11 и 12 июля, ответные – 18 и 19 июля.

Жеребьевка начнется в 13.00 по белорусскому времени.

 
 
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Сегодня состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов сезона 2017/18.

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