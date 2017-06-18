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Лига чемпионов. Сегодня БАТЭ узнает соперника во втором квалификационном раунде сезона 2017/18
19.06.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов сезона 2017/18.
Беларусь в этом турнире представляет борисовский БАТЭ, который начнет свой путь со второго квалификационного раунда, где окажется в числе сеяных.
Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 11 и 12 июля, ответные – 18 и 19 июля.
Жеребьевка начнется в 13.00 по белорусскому времени.
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Сегодня состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов сезона 2017/18.
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