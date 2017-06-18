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Лига Европы. Сегодня «Шахтер», минское и брестское «Динамо» узнают своих соперниках в первых раундах квалификации

19.06.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги Европы сезона 2017/18.

Беларусь в турнире представляют солигорский «Шахтер», минское и брестское «Динамо». «Горняки» и столичная команда начнут свой путь с первого квалификационного раунда, где попадут в корзину сеяных. Брестчане стартуют со второго этапа квалификации и окажутся в числе несеяных.

Стартовые поединки первого раунда квалификации пройдут 29 июня, ответные – 6 июля. Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 13 июля, ответные – 20 июля.

Жеребьевка первого раунда начнется в 14.00, второго – в 15.30 по белорусскому времени.

 
 
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Сегодня состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги Европы сезона 2017/18.

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