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Михаил Захаров: «Президент за всей страной следит, объехал каждый ее уголок. Поэтому у нас и страна процветающая»

19.06.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров оценил уровень жизни в Беларуси.

- О проблемах в детском хоккее говорят много лет, но ничего не меняется и даже становится хуже. Почему?

– Потому что детским хоккеем никто не занимался. Я был в Барановичах, Березе, Кобрине, Бресте. Спросил у людей: «Был ли у вас руководитель ФХБ?» Все ответили, что нет. Как такое возможно? Руководитель федерации не знает, что происходит в регионах. Это неправильно.

Вот посмотрите на главу государства. Он постоянно приезжает то на один завод, то на другой. Причем посмотрите видео в YouTube: он неожиданно для чиновников заходит в те места, где его не ждут. Человек за всей страной следит, объехал каждый ее уголок. Поэтому у нас и страна процветающая. И с каждым годом будет еще лучше. Вот увидите.

Мы недавно разговаривали с Шапиро, он сказал: «Однозначно, я посещу каждый каток». Он проедет, посмотрит на состояние дел в хоккее и схватится за голову. У нас очень слабая инфраструктура. Если ты посмотришь на состояние арены в Новополоцке, на тамошний тренажерный зал, то ребенка в хоккей никогда не отдашь. За 35 лет ничего не поменялось. Тренажеры можно в антикварную лавку заносить.

А в Канаде есть тренажеры под каждую мышцу, представляете? Искусственный лед, постоянные видеопросмотры, тренажерные залы. У какой СДЮШОР в Беларуси есть такое? Ни у какой. Дети тренируются так же, как я 40 лет назад. Перед тем, как тратить бешеные деньги на сборные, лучше бы выделили деньги на то, чтобы привести в порядок новополоцкую школу хоккея – она этого заслужила. А у нас весь год готовят одну сборную, а на чемпионат мира отправляют другую, – сказал Захаров.

Михаил Захаров: «Наши хоккеисты будут работать 11 месяцев в году. Отпусков по 3-4 месяца больше не будет»

 
Теги: Брест
 
 
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