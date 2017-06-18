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Евробаскет-2017. Женщины. Беларусь против Турции

19.06.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня подопечные Натальи Трофимовой проведут заключительный матч на Евробаскете-2017.

Евробаскет-2017

Женщины

Группа B

Беларусь – Турция

19 июня, 16.00

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Словакия – Италия

17 июня, 21.30

Группа «В»: Турция – 4 (2), Италия – 3 (2), Словакия – 3 (2), Беларусь — 2 (2).

Напомним, сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы и останется на последнем месте в группе.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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Сегодня подопечные Натальи Трофимовой проведут заключительный матч на Евробаскете-2017.

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