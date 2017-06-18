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Евробаскет-2017. Женщины. Беларусь против Турции
19.06.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня подопечные Натальи Трофимовой проведут заключительный матч на Евробаскете-2017.
Евробаскет-2017
Женщины
Группа B
Беларусь – Турция
19 июня, 16.00
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Словакия – Италия
17 июня, 21.30
Группа «В»: Турция – 4 (2), Италия – 3 (2), Словакия – 3 (2), Беларусь — 2 (2).
Напомним, сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата Европы и останется на последнем месте в группе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня подопечные Натальи Трофимовой проведут заключительный матч на Евробаскете-2017.
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