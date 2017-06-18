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«ВОмске»: Андрей Стась перейдет в «Авангард»
19.06.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси и минского «Динамо» Андрей Стась подпишет контракт с «Авангардом», сообщает «ВОмске».
Напомним, что российский клуб возглавляет белорус Андрей Скабелка.
Отметим, в прошлом сезоне на счету Стася 15 (7+8) очков в 52 играх КХЛ.
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Нападающий сборной Беларуси и минского «Динамо» Андрей Стась подпишет контракт с «Авангардом», сообщает «ВОмске».
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