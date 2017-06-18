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Килиан Мбаппе: «Либо я перейду в «Реал», либо никуда»

19.06.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе заявил, что намерен перейти в «Реал».

«Я хочу играть за «Реал». Либо я перейду туда, либо никуда», – сказал Мбаппе.

Единственный вопрос для 18-летнего игрока – в выборе момента для совершения трансфера, который оценивается более чем в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может купить Мбаппе и оставить его на следующий сезон в аренде в «Монако».

«ПСЖ» также продолжает вести борьбу за Мбаппе, и отец игрока хотел бы видеть сына именно в парижском клубе.

 
 
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе заявил, что намерен перейти в «Реал».

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