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Кубок конфедераций. Германия против Австралии

19.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 Австралия сыграет с Германией.

Кубок конфедераций

1-й тур

Группа B

Австралия – Германия
Дата проведения
19 июня, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Календарь КК-2017

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В заключительном матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 Австралия сыграет с Германией.

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