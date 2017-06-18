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Кубок конфедераций. Германия против Австралии
19.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 Австралия сыграет с Германией.
Кубок конфедераций
1-й тур
Группа B
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В заключительном матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 Австралия сыграет с Германией.
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