Михаил Захаров: «Если не будет белорусского клуба в КХЛ, все игроки уедут и возьмут российское гражданство»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров заявил о важности КХЛ для развития белорусского хоккея.

- Вам не кажется, что «Динамо» создало для белорусских игроков тепличные условия? Раньше хоккеистам нужно было из кожи вон лезть, чтобы пробиться в чемпионат России. А сейчас «Динамо» всех более-менее достойных само зовет.

– Если не будет белорусского клуба в КХЛ, то все хоккеисты будут действовать по плану Б. Знаешь, что это такое?

- Подозреваю, речь о получении российского паспорта.

– Да, именно так. Все уедут и возьмут российское гражданство. Только благодаря «Динамо» мы играем в группе «А» на чемпионате мира. Латвия тоже.

- Почему многие европейские сборные успешно выступают в элите, не имея клуба в КХЛ?

– Потому что в той же Швейцарии бюджет каждой команды национального чемпионата сопоставим с динамовским. Если мы будем платить всем игрокам экстралиги швейцарскую зарплату, то можно отказаться от участия в КХЛ. Но, к сожалению, сегодня зарплаты белорусских хоккеистов не сравнимы с швейцарскими, – сказал Захаров.

Михаил Захаров: «Наши хоккеисты будут работать 11 месяцев в году. Отпусков по 3-4 месяца больше не будет»