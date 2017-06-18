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Михаил Захаров: «Если не будет белорусского клуба в КХЛ, все игроки уедут и возьмут российское гражданство»
19.06.2017 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров заявил о важности КХЛ для развития белорусского хоккея.
- Вам не кажется, что «Динамо» создало для белорусских игроков тепличные условия? Раньше хоккеистам нужно было из кожи вон лезть, чтобы пробиться в чемпионат России. А сейчас «Динамо» всех более-менее достойных само зовет.
– Если не будет белорусского клуба в КХЛ, то все хоккеисты будут действовать по плану Б. Знаешь, что это такое?
- Подозреваю, речь о получении российского паспорта.
– Да, именно так. Все уедут и возьмут российское гражданство. Только благодаря «Динамо» мы играем в группе «А» на чемпионате мира. Латвия тоже.
- Почему многие европейские сборные успешно выступают в элите, не имея клуба в КХЛ?
– Потому что в той же Швейцарии бюджет каждой команды национального чемпионата сопоставим с динамовским. Если мы будем платить всем игрокам экстралиги швейцарскую зарплату, то можно отказаться от участия в КХЛ. Но, к сожалению, сегодня зарплаты белорусских хоккеистов не сравнимы с швейцарскими, – сказал Захаров.
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Михаил Захаров: «Если не будет белорусского клуба в КХЛ, все игроки уедут и возьмут российское гражданство»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров заявил о важности КХЛ для развития белорусского хоккея.
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