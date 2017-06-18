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Рейтинг WTA. Саснович попала в Топ-90, Соболенко – 128-я, Говорцова – 137-я, Лапко – 234-я
19.06.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам игровой недели финалистка турнира в Ноттингеме Йоханна Конта обошла Каролин Возняцки, а чемпионка Донна Векич поднялась на 12 позиций и стала 58-й.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 19 июня 2017
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По итогам игровой недели финалистка турнира в Ноттингеме Йоханна Конта обошла Каролин Возняцки, а чемпионка Донна Векич поднялась на 12 позиций и стала 58-й.
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