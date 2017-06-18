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Рейтинг WTA. Саснович попала в Топ-90, Соболенко – 128-я, Говорцова – 137-я, Лапко – 234-я

19.06.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам игровой недели финалистка турнира в Ноттингеме Йоханна Конта обошла Каролин Возняцки, а чемпионка Донна Векич поднялась на 12 позиций и стала 58-й.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 19 июня 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 6965
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6850
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6690
4 (4) Серена Уильямс (США) 4810
5 (5) Элина Свитолина (Украина) 4765
6 (6) Доминика Цибулкова (Словакия) 4420
7 (8) Йоханна Конта (Великобритания) 4400
8 (7) Каролин Возняцки (Дания) 4345
9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4310
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985
15 (16) Елена Веснина (Россия) 2876
17 (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2580
29 (28) Дарья Касаткина (Россия) 1580
36 (49) Анетт Контавейт (Эстония) 1390
43 (41) Екатерина Макарова (Россия) 1265
58 (70) Донна Векич (Хорватия) 1050
85 (90) Александра Саснович (Беларусь) 708
128 (148) Арина Соболенко (Беларусь) 427
137 (137) Ольга Говорцова (Беларусь) 398
234 (238) Вера Лапко (Беларусь) 219

 

 
 
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По итогам игровой недели финалистка турнира в Ноттингеме Йоханна Конта обошла Каролин Возняцки, а чемпионка Донна Векич поднялась на 12 позиций и стала 58-й.

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