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Минское «Динамо» интересуется хавбеком «Волыни» Романюком
19.06.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Волыни» Юрий Романюк попал в сферу интересов минского «Динамо».
Белорусский клуб уже готовит официальный вызов в Минск для Романюка.
20-летний хавбек провел в минувшем сезоне УПЛ 27 матчей.
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Полузащитник «Волыни» Юрий Романюк попал в сферу интересов минского «Динамо».
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