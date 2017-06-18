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Минское «Динамо» интересуется хавбеком «Волыни» Романюком

19.06.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Волыни» Юрий Романюк попал в сферу интересов минского «Динамо».

Белорусский клуб уже готовит официальный вызов в Минск для Романюка.

20-летний хавбек провел в минувшем сезоне УПЛ 27 матчей.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Волыни» Юрий Романюк попал в сферу интересов минского «Динамо».

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