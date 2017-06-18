Александр Шамко: «Сложилось превратное мнение, что мы распыляем средства на огромное число видов спорта»

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко рассказал о финансировании различных видов спорта.

— Как планируется распределение бюджетных денег на поддержку спорта?

– Сложилось превратное мнение, что мы распыляем средства на огромное число видов спорта. Львиная доля средств, выделяемых бюджетом, тратится на олимпийские виды спорта. Это порядка 75% ассигнований. Остальное идет на те виды, где белорусы регулярно добиваются результатов. Основной перечень — это 23 вида, которые входят в программу Олимпийских игр и в которых есть победные традиции, опытные тренеры, создана спортивная инфраструктура. Остальные виды спорта поддерживаются в меньшей степени. И это правильно, потому что невозможно объять необъятное. И на такой подход мы нацеливаем регионы. Концепция должна быть общая.

Средства выделяются, к примеру, самбо и кикбоксингу, потому что представители этих единоборств со всех соревнований медали привозят ведрами, и в честь наших спортсменов, в честь Беларуси регулярно звучит гимн и поднимается государственный флаг. Кстати, борьба самбо включена в программу вторых Европейских игр, которые в 2019 году пройдут в Минске.

Мне некоторые корреспонденты задавали вопрос, какие виды спорта будем сокращать. Как можно сократить общественное объединение? Мы за то, чтобы поддерживать все, что помогает людям вести здоровый образ жизни, способствует развитию их двигательной активности. Где-то грамоту дадим, медаль… Никаких огромных вливаний, а польза для всех, – сказал Шамко.