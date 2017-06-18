ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Запиши мои слова: через 7 лет в НХЛ появится белорусский хоккеист»

19.06.2017 13:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров дал прогноз по поводу белорусов в НХЛ.

- В сезоне-2016/17 впервые за долгое время белорусы не провели ни одного матча в НХЛ. У вас нет ощущения, что некоторые молодые игроки сидят в «Динамо» и не стремятся за океан?

– Дело совершенно не в этом. Просто школы перестали работать. Раньше в каждой команде было четверо молодых, поэтому хоккеисты и работали. Костицыны и Грабовский выступали в командах мастеров с 17-18 лет. А сейчас целое поколение молодежи выступает в U-20. Из этой команды в НХЛ никто не попадет – даю гарантию. Молодой игрок в команде U-20 не видит, к чему надо стремиться. Выступая в первом звене, он считает, что жизнь удалась.

 Лайне в 17 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии и уехал в НХЛ. Наши в таком возрасте еще среди детей играют. Мы в «Юности» с ближайшего сезона будем вводить в состав ребят 17-18 лет. Они будут тренироваться с командой мастеров на сборах. Я очень благодарен, что тренерский совет поддержал идею двух молодых игроков в экстралиге. Запиши мои слова: через 7 лет в НХЛ появится белорусский хоккеист. Были приняты меры, которые позволят добиться этого, – сообщил Захаров.

Михаил Захаров: «Наши хоккеисты будут работать 11 месяцев в году. Отпусков по 3-4 месяца больше не будет»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров дал прогноз по поводу белорусов в НХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» интересуется хавбеком «Волыни» Романюком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика