Михаил Захаров: «Запиши мои слова: через 7 лет в НХЛ появится белорусский хоккеист»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров дал прогноз по поводу белорусов в НХЛ.

- В сезоне-2016/17 впервые за долгое время белорусы не провели ни одного матча в НХЛ. У вас нет ощущения, что некоторые молодые игроки сидят в «Динамо» и не стремятся за океан?

– Дело совершенно не в этом. Просто школы перестали работать. Раньше в каждой команде было четверо молодых, поэтому хоккеисты и работали. Костицыны и Грабовский выступали в командах мастеров с 17-18 лет. А сейчас целое поколение молодежи выступает в U-20. Из этой команды в НХЛ никто не попадет – даю гарантию. Молодой игрок в команде U-20 не видит, к чему надо стремиться. Выступая в первом звене, он считает, что жизнь удалась.

Лайне в 17 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии и уехал в НХЛ. Наши в таком возрасте еще среди детей играют. Мы в «Юности» с ближайшего сезона будем вводить в состав ребят 17-18 лет. Они будут тренироваться с командой мастеров на сборах. Я очень благодарен, что тренерский совет поддержал идею двух молодых игроков в экстралиге. Запиши мои слова: через 7 лет в НХЛ появится белорусский хоккеист. Были приняты меры, которые позволят добиться этого, – сообщил Захаров.

Михаил Захаров: «Наши хоккеисты будут работать 11 месяцев в году. Отпусков по 3-4 месяца больше не будет»